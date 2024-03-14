Сотрудники Госавтоинспекции севера Москвы провели тематическую викторину по знанию Правил дорожного движения

Госавтоинспекторы Северного округа посетили ГБОУ «Школа № 1794», расположенное в Керамическом проезде, в котором провели тематическую викторину по знанию Правил дорожного движения для учеников младших классов с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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