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Эксперт задал неудобный вопрос Зеленскому после увольнения Сырского

Эксперт задал неудобный вопрос Зеленскому после увольнения Сырского

Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вслед за этим последовали новые назначения: Игорь Скибюк возглавил Генштаб, а Михаил Драпатый стал новым главкомом.

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