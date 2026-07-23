Эксперт задал неудобный вопрос Зеленскому после увольнения Сырского

Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вслед за этим последовали новые назначения: Игорь Скибюк возглавил Генштаб, а Михаил Драпатый стал новым главкомом.
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