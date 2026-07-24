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Царьград

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Госдума улучшит законодательство для сохранения культурных объектов

Госдума улучшит законодательство для сохранения культурных объектов

Госдума планирует реставрацию более 1 тыс. объектов культурного наследия к 2030 году. Комитет по культуре под руководством Ольги Казаковой уже принял 15 законов и создал информационную систему с помощью ДОМ.

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