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Zero Hedge

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"I Know The Truth": Mother Breaks Silence On Daughter's Mysterious Death At Russian Plague Lab

"I Know The Truth": Mother Breaks Silence On Daughter's Mysterious Death At Russian Plague Lab

"I Know The Truth": Mother Breaks Silence On Daughter's Mysterious Death At Russian Plague Lab The mother of a Russian scientist who died under mysterious circumstances at a high-security plague laboratory is speaking out, accusing medical authorities of allowing her daughter to die as questions mount over what happened inside the facility.

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