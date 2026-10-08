"I Know The Truth": Mother Breaks Silence On Daughter's Mysterious Death At Russian Plague Lab The mother of a Russian scientist who died under mysterious circumstances at a high-security plague laboratory is speaking out, accusing medical authorities of allowing her daughter to die as questions mount over what happened inside the facility.
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