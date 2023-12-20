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За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Херсонщины

За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Херсонщины

Украинская артиллерия ослабила обстрелы Крынок и Алёшек с целью разрушения других поселений региона.Власти Херсонской области сообщают, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 74 боеприпаса по освобождённой части региона.

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