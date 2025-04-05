Феоктистов: мы контролируем ситуацию с задержанием граждан РФ в Аргентине

Развитие событий в связи с задержанием граждан РФ по обвинению в торговле людьми внимательно отслеживает дипломатическое представительство России в Аргентине, сообщил посол РФ Дмитрий Феоктистов 5 апреля журналистам.
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