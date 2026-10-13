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ИА Реалист

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Люксовый сектор Европы потерял позиции

Люксовый сектор Европы потерял позиции

ПАРИЖ (ИА Реалист). Крупнейший в мире производитель товаров класса люкс LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton отчитался о результатах третьего квартала, которые развеяли надежды на восстановление luxury-сектора.

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