Лучшие шутки и мемы про Atomic Heart

Пока кто-то ругается и байкотирует игру, пользователи «Твиттера» вовсю над ней потешаются. Всего лишь день прошел после официального релиза Atomic Heart про альтернативный Советский Союз с роботами и восстанием машин, а игра уже наделала много шума! Кто-то из пользователей ее ругает, кто-то облизывается на сексуальных роботов (ссылка ниже), а кто-то, как всегда, юморит! Мы связались с нашим специальным корреспондентом из-за рубежа, чтобы он зашел в заблокированный на территории России Twitter и собрал там самые лучшие шутки и мемы.