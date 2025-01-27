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Александр Тихонов: «Сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Беларусь. В чем она превосходит Россию? Да во всем»

26 января в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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