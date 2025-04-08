В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета разработали и зарегистрировали первую базу данных, которая содержит информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах.
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