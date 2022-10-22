Русская весна

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Сватовско-Кременская оборонительная операция: враг атакует, пытаясь прорвать фронт (КАРТА)

Сватовско-Кременская оборонительная операция: враг атакует, пытаясь прорвать фронт (КАРТА)

Продолжается Сватовско-Кременская оборонительная операция. Обстановка за последние 1,5 суток от военкоров «Русской Весны» с фронта:  ♦ ВСУ сосредоточили силы для удара по нашим позициям севернее Кременной в непосредственной близости от линии обороны.

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