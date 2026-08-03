Российские военнослужащие группировки войск (ГВ) «Восток» рассказали РИА Новости о найденных телах иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
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