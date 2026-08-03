Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Российские военные рассказали о найденных телах иностранных наемников ВСУ

Российские военные рассказали о найденных телах иностранных наемников ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск (ГВ) «Восток» рассказали РИА Новости о найденных телах иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии