Победа ЦСКА в Кубке, поражение Рублёва, уход Гарсии из «Спартака». Главное к утру

ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России, Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале, «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии в «Панатинаикос».
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