Проверьте себя.Стоит кому-нибудь сказать «Учись, студент!» — и в голове уже слышен голос Феди. С «Операцией «Ы» так постоянно: реплики давно разошлись по жизни, а вместе с ними запомнились лица, интонации и даже паузы.
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