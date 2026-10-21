Проверьте себя.Стоит кому-нибудь сказать «Учись, студент!» — и в голове уже слышен голос Феди. С «Операцией «Ы» так постоянно: реплики давно разошлись по жизни, а вместе с ними запомнились лица, интонации и даже паузы.