Вступили в силу санкции США против РФ в сфере информационных технологий

Запрет министерства финансов США на предоставление определенных услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий лицам на территории России вступил в силу 12 сентября, сообщила пресс-служба американского ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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