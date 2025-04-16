Фильмы-события и киноклубы: ключ к возвращению зрителей в кинотеатры

Иван Кудрявцев, программный директор ММКФ, считает, что масштабные фильмы-события и развитие международного киноклубного движения помогут вернуть зрителей в кинотеатры и достичь допандемийных уровней посещаемости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии