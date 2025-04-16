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Фильмы-события и киноклубы: ключ к возвращению зрителей в кинотеатры

Фильмы-события и киноклубы: ключ к возвращению зрителей в кинотеатры

Иван Кудрявцев, программный директор ММКФ, считает, что масштабные фильмы-события и развитие международного киноклубного движения помогут вернуть зрителей в кинотеатры и достичь допандемийных уровней посещаемости.

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