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В Архангельской области 14-летний подросток спалил сарайки и автомобиль

В Архангельской области 14-летний подросток спалил сарайки и автомобиль

В Архангельской области в деревне Харлово баловство 14-летнего подростка, закончилось тем, что сгорели хозпостройки и автомобиль.

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