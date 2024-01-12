На Кубани продлили запрет на работу иностранцев в ряде отраслей

По заявлениям властей региона, ограничения затронут около 15 тысяч трудовых мигрантов.Запрет на работу иностранцев в ряде отраслей продлили на территории Краснодарского края по решению губернатора Вениамина Кондратьева.
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