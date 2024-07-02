Орловский дал понять, что не будет завершать карьеру после ухода из UFC

Андрей Орловский заявил, что в его карьере в ММА еще все впереди. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский подтвердил, что больше не будет выступать в лучшей лиге мира, но дал понять, что его путь в смешанных единоборствах еще не завершен.