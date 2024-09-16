Первые в истории космические туристы вернулись на Землю

На борту корабля было четыре непрофессиональных космонавта Компания SpaceX сообщила в социальной сети Х о том, что корабль Crew Dragon успешно приводнился у берегов американского штата Флорида после миссии Polaris Dawn, которая стартовала 10 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии