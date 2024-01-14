Как ЦРУ помогает Израилю

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало новую целевую группу после нападения на Израиль 7 октября, которая собирает разведданные о местонахождении высокопоставленных лидеров ХАМАС и заложников и делится этой информацией с Израилем.
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