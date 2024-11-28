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Царьград

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После ракетного обстрела в Киеве пропал свет

После ракетного обстрела в Киеве пропал свет

В столице Украины звучит воздушная тревога, а также фиксируются массовое отключение электричества.Экстренные отключения света в Киеве начались по указанию "Укрэнерго".

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