Могли угрожать транспортной безопасности: в Петербурге задержали 12 подозреваемых в торговле данными о движении поездов

МВД показало кадры задержания подозреваемых в продаже данных о движении поездов Роман Шимаев В Санкт-Петербурге силовики задержали 12 человек, которые заработали около 100 млн рублей, продавая информацию о передвижении железнодорожных составов по территории России.
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