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Менелл о гражданстве США и России: «Хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в Америке»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». – Как родственники и друзья в США отреагировали на ваше решение? – Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт.

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