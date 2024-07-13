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Михаил Чаплыга: За мобилизацию в Украине отвечают люди с психическими отклонениями в острой фазе!

Михаил Чаплыга: За мобилизацию в Украине отвечают люди с психическими отклонениями в острой фазе!

В Украине уже совсем с ума сошли? США и Олаф в курсе, а Макрон с его Мелони? А финский президент и его эстонский коллега, а Сикорский со Столтенбергом? Прямая речь пояснения ТЦК (официально): «Относительно экспрессивного поведения военнослужащего роты охраны Белгород-Днестровского РТЦК и СП, которая зафиксирована на камеру, сообщаем, что в настоящее время подавляющее количество личного состава РТЦК и СП – это военнослужащие, переведенные из боевых подразделений по состоянию здоровья в результате тяжёлых ранений, которые часто находятся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях Вооруженных сил Украины».

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Комментарии
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Игорь Васиков
Наши говорят &quot;НА УКРАИНЕ&quot; враги говорят &quot; В УКРАИНЕ&quot; это такой маркер свой-чужой...
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