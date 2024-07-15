Ученые доказали вред автономных систем вождения

Ранее тех, кто водил автомобиль, называли шоферами, а не водителями. А получение права управления ТС предполагало исчерпывающий уровень подготовки, когда отрабатывались не только навыки вождения, но и навыки технического обслуживания и даже, частично, ремонта наиболее важных автомобильных систем и компонентов в дороге.
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