Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Школьник из Западного Дегунина совершил путешествие в Кронштадт

Третьеклассник школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора Тимофей Гаврилов совершил путешествие в Кронштадт и побывал на экскурсии по знаменитым морским фортам, созданным для защиты Санкт-Петербурга от нападений с моря.

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