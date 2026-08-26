Школьник из Западного Дегунина совершил путешествие в Кронштадт

Третьеклассник школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора Тимофей Гаврилов совершил путешествие в Кронштадт и побывал на экскурсии по знаменитым морским фортам, созданным для защиты Санкт-Петербурга от нападений с моря.