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Вода подошла к жилым домам на Кубани и в Ростовской области

В Краснодарском крае и Ростовской области вода подошла вплотную к жилым домам, подтопив сады и огороды.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Подмосковье ЗАВТРА придет вода... +1- +2 завтра будет.... Придурашная какая-то погода в этом году... ЧУДИТ!!! СНЕГА - ВО!!  Коммунальщики чистят снег еле-еле, когда будет плюсовая температура, снег станет рыхлым, по щиколотки. ХОДИТЬ ПО ТРОТУАРАМ НЕ ВОЗМОЖНО!! А власти сидят, ничего не видят, как там народу зимой передвигаться? У СЕБЯ перед администрацией вычистят до плитки, чтобы в дорогих туфельках ступать спокойно. Дороги почистят для  дорогих иномарок властных, и перед коттеджами ихними вычистят снег. НА ОСТАЛЬНОЕ ПЛЕВАТЬ!!... Город запущен.... Как уже задрала эта местная власть!!!  НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЮТ!!!
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