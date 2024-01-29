Вода подошла к жилым домам на Кубани и в Ростовской области

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лина любимцева

В Подмосковье ЗАВТРА придет вода... +1- +2 завтра будет.... Придурашная какая-то погода в этом году... ЧУДИТ!!! СНЕГА - ВО!! Коммунальщики чистят снег еле-еле, когда будет плюсовая температура, снег станет рыхлым, по щиколотки. ХОДИТЬ ПО ТРОТУАРАМ НЕ ВОЗМОЖНО!! А власти сидят, ничего не видят, как там народу зимой передвигаться? У СЕБЯ перед администрацией вычистят до плитки, чтобы в дорогих туфельках ступать спокойно. Дороги почистят для дорогих иномарок властных, и перед коттеджами ихними вычистят снег. НА ОСТАЛЬНОЕ ПЛЕВАТЬ!!... Город запущен.... Как уже задрала эта местная власть!!! НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЮТ!!!