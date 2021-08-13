По дорожному нацпроекту отремонтировали участок автодороги «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино

Завершены ремонтные работы на автомобильной дороге «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Она принадлежит к опорной региональной дорожной сети Тверской области и соединяет северо-западные районы Верхневолжья с федеральной трассой М9 «Балтия».