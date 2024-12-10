Статус ветерана получат больше россиян

Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ.
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