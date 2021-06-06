“Полная ахинея!” У 42-летней невесты 90-летнего Краско нашёлся 34-летний жених, который говорит о скорой свадьбе Лидия ГубинаНедавно общественность поразила новость, что 90-летний актёр Иван Краско намерен в пятый раз вступить в официальный брак.