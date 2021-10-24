Число погибших пассажиров рейса Махачкала — Петербург выросло до шести

На участке трассы Р-216 в Калмыкии столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Утром 24 октября стало известно о смерти еще одной пассажирки автобуса Махачкала — Петербург, который столкнулся с КамАЗом в 80 километрах от Элисты на трассе Р-216.