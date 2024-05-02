Песков: мирная конференция в Швейцарии без России явно не нацелена на результат

Как подчеркнул в беседе с журналистами в четверг, 2 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, так называемая мирная конференция в Швейцарии (мероприятие пройдет в Бюргенштоке 15‑16 июня.
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