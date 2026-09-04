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Мировое обозрение

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Премьер Болгарии назвал безрассудной помощь Европы Киеву в атаках на Россию

Премьер Болгарии назвал безрассудной помощь Европы Киеву в атаках на Россию

Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил с неожиданно резкой критикой в адрес европейских столиц, поставив под сомнение саму логику их военной поддержки Киева.

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