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ГТРК Татарстан

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В ЦИК РТ рассказали о том, как проголосовать на выборах Госсовета РТ

В ЦИК РТ рассказали о том, как проголосовать на выборах Госсовета РТ

Завершился этап предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты Госсовета. До 24 июля кандидаты и политические партии, выдвинувшиеся на выборах, должны были предоставить такие документы в избирательные комиссии.

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