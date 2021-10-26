Чёрный господин из США инспектирует американские протектораты в Европе

Утверждён стратегический план «защиты Европы от России» 18-22 октября министр обороны США Ллойд Остин совершил большое турне по Европе, проведя встречи сначала в Киеве, Тбилиси и Бухаресте, а затем с… Показать полностью.
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