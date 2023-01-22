Минобороны Польши раскрыло тактику России схемой удара армией ВС РФ по Варшаве из Германии

На днях Министерства обороны Польши поделилось с местными депутатами своим видением военных планов Российской Федерации и указало на меры, призванные защитить государство от предполагаемого вторжения Вооруженных сил РФ, сообщает "Военное обозрение".
На днях Министерства обороны Польши поделилось с местными депутатами своим видением военных планов Российской Федерации и указало на меры, призванные защитить государство от предполагаемого вторжения Вооруженных сил РФ, сообщает "Военное обозрение".
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