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Минобороны Польши раскрыло тактику России схемой удара армией ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши раскрыло тактику России схемой удара армией ВС РФ по Варшаве из Германии

На днях Министерства обороны Польши поделилось с местными депутатами своим видением военных планов Российской Федерации и указало на меры, призванные защитить государство от предполагаемого вторжения Вооруженных сил РФ, сообщает "Военное обозрение".

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