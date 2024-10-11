Из-за ненастной погоды перевозчик отменил сегодняшний авиарейс из Омска в Усть-Ишим. Его выполнят завтра, в субботу.
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Из-за ненастной погоды перевозчик отменил сегодняшний авиарейс из Омска в Усть-Ишим. Его выполнят завтра, в субботу.