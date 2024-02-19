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Сероводород угрожает экологии Чёрного моря

Сероводород угрожает экологии Чёрного моря

В прибрежной зоне Чёрного моря учёные обнаружили очаги возникновения сероводорода. По словам директора Морского гидрофизического института РАН Сергея Коновалова, причиной появления сероводорода является увеличение объемов стоков, которые поступают в море из-за роста числа отдыхающих на полуострове.

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