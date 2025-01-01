В Молдове вступили в силу новые правила потребления электроэнергии

С наступлением нового года в Молдове вступили в силу ограничения на потребление электроэнергии. Меры коснулись предприятий с высоким энергопотреблением, уличной иллюминации, освещения магазинов и других коммерческих помещений, а также функционирования лифтов и эскалаторов, сообщает tv8.