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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

Политнавигатор Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.

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Комментарии
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Балу -
А сами-то погоняльщики возглавят толпу &quot;захитников&quot; или им в другую сторону?...
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4 час.
Сергей Лепехов
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3 час.
Сергей Кочегаров
Хохлы они такие, они хохлы… И хохляндия - самая прогрессивная страна мира, даже в сравнении с центральной Африкой (там в джунглях девки без труселей ходят, а здесь в кружевных). И хвалят хохляндию, особенно в Америке (издание &quot;Army Times (Military)&quot;, за то, что она стала поставщиком органов и биоресурсов, качество которых выше, чем в Афганистане и Ираке. Вот и призывает их Зеленский в случае нужды погибнуть в бою. Распилят по частям, продадут, хоть какой приварок ему будет. Правда 90-летние для этого не подойдут, но обещание свое «я вас, хохлы, всех на кладбище отправлю», он выполнит. Хохлы они такие (особенно зеленский), они хохлы…
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3 час.

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