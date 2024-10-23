Политнавигатор Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.
«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А сами-то погоняльщики возглавят толпу "захитников" или им в другую сторону?...
Ответить
4 час.
Сергей Лепехов
Ответить
3 час.
Сергей Кочегаров
Хохлы они такие, они хохлы… И хохляндия - самая прогрессивная страна мира, даже в сравнении с центральной Африкой (там в джунглях девки без труселей ходят, а здесь в кружевных). И хвалят хохляндию, особенно в Америке (издание "Army Times (Military)", за то, что она стала поставщиком органов и биоресурсов, качество которых выше, чем в Афганистане и Ираке. Вот и призывает их Зеленский в случае нужды погибнуть в бою. Распилят по частям, продадут, хоть какой приварок ему будет. Правда 90-летние для этого не подойдут, но обещание свое «я вас, хохлы, всех на кладбище отправлю», он выполнит. Хохлы они такие (особенно зеленский), они хохлы…
Ответить
3 час.
Свежие комментарии