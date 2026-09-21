Синоптик Паршина: бабье лето закончилось, Москву и Подмосковье накроют дожди

В Москве и области закончилось бабье лето, регион скоро накроют дожди. Об этом «Интерфаксу» сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
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