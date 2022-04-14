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Snapdragon 8 Gen 1, 64 Мп, экран OLED 120 Гц и 120 Вт. Убийцу флагманов Xiaomi Poco F4 GT представят 26 апреля

Snapdragon 8 Gen 1, 64 Мп, экран OLED 120 Гц и 120 Вт. Убийцу флагманов Xiaomi Poco F4 GT представят 26 апреля

Бренд Poco анонсировала дату официальной премьеры смартфона Poco F4 GT. Фанаты бренда, ждущие полноценный флагман на топовой платформе Qualcomm, могут пометить эту дату в календаре.

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