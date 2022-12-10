Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

AIU обвинил двух чиновников Федерации легкой атлетики Албании в манипуляции результатами соревнований

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил двух чиновников Федерации легкой атлетики Албании и прыгуна в длину Измира Смайлая в манипуляции результатами соревнований.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх