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Минометчики ВС РФ рассказали об отступлении ВСУ на угледарском направлении

Минометчики ВС РФ рассказали об отступлении ВСУ на угледарском направлении

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских минометчиков, которые успешно поражают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлениии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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