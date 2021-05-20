RT НА РУССКОМ

9 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Pavlenko (Павленко)
    Овса свежего мадам не желает????Смородская: хочу,...
  • Леонид Пиган
    Нет у нас команды-есть клуб миллионеров от спорта.Обсуждать это позорище нет никакого желания.Особенно для тех,кто св...Александр Мостово...
  • Владимир Витковский
    Не кулебяке со свиным рылом лезть в калашный ряд, удел холопов- вылизывать обувь хозяину...Кулеба высказался...

Террористы в Сирии совершили 50 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы в Сирии совершили 50 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 50 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх