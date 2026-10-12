В Иркутске разыскивают 64-летнюю Танзилю Амирову

Полиция Иркутска устанавливает местонахождение 64-летней местной жительницы Танзили Амировой. По данным ведомства, с заявлением о розыске женщины в дежурную часть отдела полиции № 5 обратилась её дочь.
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