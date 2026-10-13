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Экс-главу военпредства в Петербурге осудили на 9 лет за взятку 6,6 млн

Экс-главу военпредства в Петербурге осудили на 9 лет за взятку 6,6 млн

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего начальника отдела 127-го военного представительства Минобороны России Андрея Максимычева к 9 годам колонии строгого режима.

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