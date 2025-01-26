Николай Патрушев возложил цветы к памятнику «Мать-Родина» в Петербурге

Так помощник президента почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда В преддверии празднования 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады помощник президента Николай Патрушев возложил цветы к памятнику «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии