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Средняя зарплата в Свердловской области составила 65 тысяч рублей

В Свердловской области средняя заработная плата в октябре 2023 года достигла 65 910, 10 рубля, это на 18,5% больше, чем в тот же месяц 2022 года.

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